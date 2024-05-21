Владислав Радимов: теперь у Джикии есть опыт — и у него всё будет по-другому

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов поделился мнением о 30-летнем центральном защитнике «Спартака» Георгии Джикии, который покинет московский клуб по окончании нынешнего сезона.

«Джикия нормально отыграл с «Рубином», но если он хочет играть постоянно, то в этом возрасте он должен за собой следить и каждый день доказывать, что он способен выходить на поле. Я думаю, в начале чемпионата именно это подвело Джикию, и он потерял место в составе. Он почувствовал свою незаменимость, но теперь у него есть опыт, и я думаю, что всё будет совсем по-другому. В другой команде он будет играть постоянно и следить за собой. Джикия же хороший футболист по большому счёту», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017-го в Уфе. Всего за красно-белых Георгий принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Джикия может присоединиться к «Локомотиву».

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