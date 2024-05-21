Пикущак: будет великолепно, если Сперцян уедет в Европу — выйдет на новый уровень

Бывший футболист «Краснодара» Игорь Пикущак высказался на тему потенциального трансфера атакующего полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна в один из европейских клубов.

— Нужно ли Сперцяну летом принимать максимальные усилия для перехода в Европу, чтобы не было поздно?

— Думаю, поздно никогда не будет. Эдуард весной заявлял, что пока не собирается уходить. Сейчас трудно судить о его готовности играть в Европе. Эдик — хороший футболист, давно его знаю, работал с ним. Но когда туда попадаешь, всё по-другому видишь, тренируешься с другими футболистами. В таких условиях он может добавить и принять тот уровень. В любом случае я пожелаю ему успехов. Если он останется в «Краснодаре», то он здесь лидер. А уедет — будет великолепно. У него начнётся европейская эпоха. Там он может выйти на другой уровень, — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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