Радимов: в матче между «Краснодаром» и «Динамо» будет вязкая игра

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов рассказал, чего ожидает от предстоящего матча 30-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо».

«Это очень тяжёлый матч, и психологически для «Динамо» это будет очень сложно. Они никогда такие матчи не играли. Ну, большинство не играли, скажу так.

Я думаю, «Динамо» должно сыграть так, как сыграло с «Зенитом», когда они выиграли 1:0. Они вообще очень строго играли сзади, динамовцы ждали своего момента, реализовали его. Я думаю, с «Краснодаром» они будут примерно то же самое играть. Причём «Краснодар», я думаю, тоже не ринется в бой с первых минут, будет такая вязкая, тяжёлая игра», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, после 29 туров чемпионата России первое место занимает «Динамо», набравшее 56 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 54 очка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в активе 53 очка.

Матч «Краснодар» – «Динамо» начнётся в 16:30 по московскому времени. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Бело-голубым достаточно не проиграть в этом матче для того, чтобы стать чемпионами нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.