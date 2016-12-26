Педро: Конте дал нам веру в то, что «Челси» может стать чемпионом

Нападающий «Челси» Педро заявил, что главный тренер команды Антонио Конте заставил футболистов поверить в возможность стать чемпионами Англии.
«За свою карьеру я успел поработать со многими выдающимися тренерами, такими как Хосеп Гвардиола и Висенте дель Боске. Что меня удивило в Конте, так это то, как быстро он преобразил команду. Он заставил всех игроков поверить в себя, после чего мы стали побеждать. Он дал нам веру в то, что мы можем стать чемпионами Англии. Доверие — один из ключевых элементов в команде. В „Челси“ все доверяют друг другу, а это очень важно для командного взаимодействия», — приводит слова Педро The Telegraph.
По итогам 17 туров, сыгранных в чемпионате Англии, «Челси» возглавляет турнирную таблицу (43 очка), опережая идущий на втором месте «Ливерпуль» на 6 очков.