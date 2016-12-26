Гинер заявил, что у Гончаренко в ЦСКА нет карт-бланша

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, будет ли у нового главного тренера команды Виктора Гончаренко карт-бланш в связи с тем, что он приступает к своим обязанностям, когда «армейцы» отстают в турнирной таблице от лидирующего в РФПЛ «Спартака» на восемь очков.
«В футбольном клубе ЦСКА карт-бланша нет ни у кого. Никаких послаблений давать нельзя, в любой ситуации надо работать на полную катушку и стремиться к максимальному результату. Как только хоть немного расслабишься, наступит конец развитию клуба и его продвижению вперёд. Тренеры и футболисты ни в коем случае не должны обращать внимание на этот отрыв.
Их задача в том, чтобы его ликвидировать. Соответственно менеджерам нужно полностью выкладываться на своих участках работы и так далее. Ещё раз скажу, никакого карт-бланша у нас в клубе не существует. Ни у тренеров, ни у игроков, менеджеров, докторов и так далее. И у меня в том числе», — цитирует Гинера Bobsoccer.