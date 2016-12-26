«Челси» попытается приобрести Облака, если потеряет Куртуа

Тренерский штаб лондонского «Челси» проявляет интерес к голкиперу мадридского «Атлетико» Яну Облаку, сообщает Metro.
Согласно информации источника, английский клуб попытается приобрести словенского футболиста, если потеряет Тибо Куртуа.
Ранее британские СМИ сообщали, что Куртуа сообщил партнёрам по команде, что летом перейдёт в «Реал».
Облак получил травму в матче 15-го тура Примеры с «Вильярреалом» (0:3). Вратарь был заменён на 41-й минуте с подозрением на травму плеча. Ожидается, что игрок пропустит три-четыре месяца.