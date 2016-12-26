Бывший полузащитник «Локомотива» Диарра может продолжить карьеру в Китае

Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра, который известен российским любителям футбола по выступлениям за «Локомотив» и «Анжи», может продолжить карьеру в Китае, сообщает La Provence. При этом клубы, которые заинтересованы в переходе французского футболиста, не называются.
Контракт 31-летнего игрока с «Марселем» рассчитан до конца июня 2019 года. Ранее появилась информация, что Диарра отказался продлевать контракт со своим нынешним клубом.
Также в СМИ сообщалось, что в услугах Диарра заинтересован «Интер». В нынешнем сезоне чемпионата Франции хавбек принял участие в 10 матчах.