Узденов: решение по Сесару Навасу будет принято после разговора с Бердыевым

Решение об уходе защитника «Ростова» Сесара Наваса в «Осасуну» будет принято после разговора с руководством команды и вице-президентом и тренером Курбаном Бердыевым. Об этом заявил член совета директоров «Ростова» Али Узденов.
Сегодня стало известно, что Сесар Навас хочет покинуть «Ростов» и вернуться в чемпионат Испании. По информации испанского издания Diario de Navarra, 36-летний футболист уже оповестил ростовский клуб о своём желании и ведёт переговоры с «Осасуной».
«Уход Наваса в „Осасуну“ — один из вариантов развития событий, интерес к нему действительно есть. У него недавно родился ребенок. Но мы надеемся, что он останется с нами. Решение будет принято только после разговора с руководством команды, а самое главное, с Курбаном Бердыевым», — цитирует Узденова ТАСС.
По информации Transfermarkt, контракт испанского футболиста с ростовчанами рассчитан до 30 июня 2017 года.