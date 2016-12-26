«Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Уотфордом» в первом матче Эллардайса

«Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Уотфордом» в первом матче под руководством Сэма Эллардайса. Встреча 18-го тура АПЛ проходила в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 1:1.
В середине первого тайма Йоан Кабай открыл счёт. На 37-й минуте «орлы» могли удвоить преимущество, но Кристиан Бентеке не реализовал пенальти. На 71-й минуте Трой Дини провёл ответный мяч, реализовав пенальти.
«Уотфорд» (22 очка) занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Кристал Пэлас» (16) находится на 17-й строчке.