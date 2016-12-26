Жиру: победа над «Вест Бромвичем» для «Арсенала» — как гора с плеч

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру прокомментировал победу над «Вест Бромвич Альбион» (1:0) в 18-м туре чемпионата Англии. Француз забил победный мяч на 86-й минуте.
«Месут Озил сделал очень хорошую подачу, а я просто попытался завершить начатое. Сегодня мы показали сильный менталитет и командное единство, это важная победа. У себя дома надо побеждать, особенно после двух неудачных матчей. Мы нуждались в трёх очках, и эта победа — как гора с плеч», — приводит слова Жиру интернет-издание BBC Sport.