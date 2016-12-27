Губернатор: не отпустим никого из тех, кто пытался нагреть руки на «Крестовском»

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко пообещал наказать всех, кто пытался мошенническим путём заработать на строительстве стадиона «Крестовский».
«Моя политика заключается в том, что у нас никогда не было, нет и не будет никакой круговой поруки. И тех, кто начинает в Петербурге государственное и общественное путать со своим, мы привлекали и будем привлекать к ответственности. В том числе и к уголовной. Если есть возможность вовремя избавиться от этих людей, мы от них избавляемся. Если вскрываем какие-то факты хищения и злоупотребления, то мы сами передаём в правоохранительные органы эту информацию для принятия соответствующих решений. Эта политика неизменна, она будет продолжаться, пока я руковожу нашим городом.
Сегодня могу сказать, что на стадионе только что не под микроскопом всё просматривается. Правоохранительные, надзорные и контролирующие структуры там каждый день, каждую ночь. Они наблюдают за всеми, отслеживают все финансовые потоки. У меня есть надежда, что в последнее время там серьёзных нарушений не допускается. Но с уверенностью могу сказать только одно: мы стадион введём, он будет радовать горожан и работать на город. Но мы никого не отпустим из тех, кто попытался нагреть там руки. И не важно, какую должность он занимает или занимал, как он работал», — приводит слова Полтавченко «Петербургский дневник».
18 ноября была избрана мера пресечения бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Марату Оганесяну. Он арестован и проведёт в СИЗО два месяца. Бывший чиновник был задержан 16 ноября по делу о хищении денежных средств при заключении договора о поставке видеотабло стадиона «Крестовский».