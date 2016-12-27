Фостер назвал ужасным поражение «Вест Бромвича» во встрече с «Арсеналом»

Голкипер «Вест Бромвич Альбион» Бен Фостер прокомментировал поражение команды в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (0:1). Победный мяч на 86-й минуте забил нападающий «канониров» Оливье Жиру.
«Любое поражение вызывает разочарование, а такое — особенно. Держаться в матче с „Арсеналом“ так долго, а затем пропустить за несколько минут до конца — это ужасно.
Если вы вратарь, то знаете, что, приехав в гости к „Арсеналу“, у вас будет много работы. Мои партнёры сыграли здорово в защите, но нужно отдать должное Жиру — это был великолепный гол», — приводит слова Фостера BBC.