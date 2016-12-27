Эллардайс хочет переманить Дефо в «Кристал Пэлас»

Новый главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс надеется, что ему удастся переманить в ряды команды нападающего «Сандерленда» Джермейна Дефо, сообщает Mirror. В прошлом сезоне Эллардайс возглавлял «чёрных котов» и остался доволен совместной работой с Дефо.
Ранее сообщалось, что 34-летний нападающий попал в сферу интересов «Вест Хэм Юнайтед».
Контракт Дефо рассчитан до 2019 года. «Сандерленд», ведущий борьбу за выживание в АПЛ, не планирует расставаться с игроком. В 18 матчах текущего сезона английской Премьер-лиги Джермейн забил восемь голов и отдал две результативные передачи.