Кнохе продлил контракт с «Вольфсбургом» до 2020 года

Защитник «Вольфсбурга» Робин Кнохе продлил контракт со своим нынешним клубом, сообщает интернет-портал Goal. Согласно условиям нового соглашения, Кнохе будет защищать цвета «волков» до лета 2020 года.
«Мы очень рады, что нам удалось продлить контракт с Кнохе. Он является воспитанником академии нашего клуба и служит молодым футболистам «Вольфсбурга» примером для подражания», — сказал в связи с этим представитель немецкого клуба.
По итогам 16 туров чемпионата Германии Кнохе принял участие в 9 матчах, выйдя на поле в стартовом составе в 7 из них. Голами и результативными передачами игрок не отметился.