Экс-голкипер «Атлетико»: рак вызывает у тебя шок, но он учит бороться

Бывший голкипер мадридского «Атлетико» Серхио Арагонесес рассказал о своих переживаниях, когда узнал, что у него диагностировано раковое заболевание яичек. Об Арагонесесе вспомнили в связи с тем, что на днях тот же самый диагноз был поставлен 21-летнему защитнику «Атлетика» из Бильбао Ераю Альваресу.
«Это тяжёлый удар, когда тебе сообщают о таком диагнозе. Рак вызывает у тебя шок, поскольку не знаешь, куда идти. Это вызывает у тебя страх, но рак учит бороться, смотреть в будущее и ценить то, что находится вокруг. Ты молод, зарабатываешь много денег и окружён многими людьми. И ты начинаешь ценить больше семью и другие вещи. Например, простые жесты любви. Когда в 2007 году у меня повторилась болезнь, это было чем-то неожиданным. И вновь начинаешь грести в том же направлении, чтобы победить», — цитирует Арагонесеса Marca.