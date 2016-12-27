Совладелец «Вест Хэма»: можем продать клуб разве что королю Саудовской Аравии

Совладелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан опроверг новость о возможной продаже команды. В прессе прошла информация, что компания Red Bull предлагала за английский клуб £ 650 млн.
«Новость о предложении Red Bull опаздывает на шесть месяцев. В августе нам предложили £ 650 млн, но руководство не намерено продавать «Вест Хэм», если только речь не идёт о короле Саудовской Аравии. Они могут поднять команду до нового уровня, то, что нам не под силу.
Желаю всем счастливых праздников и считаю, что 2017 год станет ещё одним памятным для нашей фантастической команды», — цитирует Салливана пресс-служба «Вест Хэма».