Мевля: после победы «Ростова» над «Баварией» румынские медиа просто сошли с ума

Защитник Миха Мевля поздравил болельщиков с наступающим Новым годом, рассказав, чем ему запомнился уходящий 2016 год.
«Новый год — это самый важный праздник для моей семьи. Мы накрываем большой праздничный стол и проводим время вместе. В 2016 году всё было супер. Сначала я стал капитаном в «Динамо» (Бухарест), а затем перешёл в «Ростов», начал выступать в Лиге чемпионов. Не стоит забывать и про сборную, где мне удалось забить дебютный гол.
Болельщики „Ростова“ всегда поддерживают команду, я всегда чувствую, что они рядом. Это очень важно для футболиста. Сколько людей поздравило после победы над «Баварией»? Очень-очень много. Румынские медиа просто сошли с ума, все СМИ хотели взять у меня интервью.
Словения — маленькая страна, но всё равно у нас очень любят футбол и нашу сборную. Из-за выступления в Лиге чемпионов меня многие знают и поддерживают. Желаю болельщикам „Ростова“ в наступающем году удачи, любви и всего лучшего!» — цитирует защитника официальный сайт «Ростова».