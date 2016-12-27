«Амкар» пригласил на просмотр защитника «Химок» Шумских

Защитник «Химок» Алексей Шумских может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге, если проявит себя в «Амкаре», руководство которого пригласило футболиста на тренировочный сбор. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
С командой Гаджи Гаджиева 26-летний футболист отправится на сборы в Турцию, которые пройдут с 22 по 31 января 2017 года.
Алексей Шумских перешёл в «Химки» в феврале прошлого года и провёл за красно-чёрных 68 матчей (с учётом Кубка России), в которых забил 3 мяча. По итогам первой части сезона в ФНЛ он признан болельщиками лучшим игроком.