Азар: «Челси» лидирует в таблице к Рождеству, это важно для фанатов

Полузащитник «Челси» Эден Азар после победы над «Борнмутом» (3:0) в домашней встрече 18-го тура АПЛ остался доволен результатом и игрой своего клуба, который продолжает единолично лидировать в таблице чемпионата Англии.
«Все хорошо. Результат, игра команды, все футболисты полностью выкладывались на протяжении 90 минут, поэтому мы счастливы. Мы лидируем в таблице к Рождеству, это важно для фанатов, и мы выиграли этот матч для них.
У нас были разные варианты. Мы знаем, что Диего — лучший бомбардир АПЛ, но нам нужно было кем-то его заменить, и мы это сделали. Педро, я и Виллиан можем забивать мячи, а также на скамейке запасных есть Миши, поэтому у нас есть множество вариантов, мы отлично справились.
Впереди ещё четыре месяца футбола в текущем сезоне, но, конечно, мы хотим быть на вершине. Мы хотим выигрывать трофеи. Прошлый сезон получился сложным, и мы хотим выступить лучше», — цитирует Азара официальный сайт «Челси».