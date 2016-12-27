Непомнящий: назову Бердыева лучшим тренером 2016 года

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий назвал Курбана Бердыева лучшим тренером Премьер-Лиги в уходящем году.
«Назову Бердыева лучшим тренером года. «Ростов» участвовал в Лиге чемпионов. Да, проиграл 0:5 «Баварии», но потом победил мюнхенцев. Организовать команду на такие подвиги – большое мастерство. В «Ростове» каждый футболист играет на своём высшем уровне. Поэтому Курбан Бекиевич заслуживает называться лучшим тренером 2016 года», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.