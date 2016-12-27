Галлиани: трансфер Луиса Адриано в «Спартак» возможен

Генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал новость о возможном переходе нападающего Луиса Адриано в «Спартак». Функционер отметил, что трансфер вполне возможен.
«Не хочу делать громких заявлений, но трансфер Луиса Адриано в «Спартак» вполне возможен», – цитирует Галлиани «Р-Спорт».
Ранее сообщалось, что 27 декабря Галлиани обсудит с агентом футболиста переход игрока в «Спартак».
По информации СМИ, форвард уже дал своё согласие на трансфер, «Спартак» заплатит «Милану» € 4 млн, а зарплата 29-летнего Адриано составит € 4,5 млн в год.