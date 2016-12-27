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Галлиани: трансфер Луиса Адриано в «Спартак» возможен

27 декабря 2016, вторник. 16:22. Футбол
Генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал новость о возможном переходе нападающего Луиса Адриано в «Спартак». Функционер отметил, что трансфер вполне возможен.

«Не хочу делать громких заявлений, но трансфер Луиса Адриано в «Спартак» вполне возможен», – цитирует Галлиани «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что 27 декабря Галлиани обсудит с агентом футболиста переход игрока в «Спартак».

По информации СМИ, форвард уже дал своё согласие на трансфер, «Спартак» заплатит «Милану» € 4 млн, а зарплата 29-летнего Адриано составит € 4,5 млн в год.
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
ФК Милан ФК Спартак Адриано Галлиани Луис Адриано Возможные трансферы
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