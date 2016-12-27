Блинд: «МЮ» полон уверенности в себе после четвёртой победы в АПЛ подряд

Защитник «Манчестер Юнайтед» Дейли Блинд прокомментировал победу над «Сандерлендом» в матче 18-го тура АПЛ. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 3:1, Блинд забил первый мяч.
«Думаю, мы сыграли хорошо. „Сандерленд“ практически ничего не создал, а у нас было достаточно моментов. После второго гола стало легче, и мы добились нужного результата, хотя игра складывалась трудно. „МЮ“ полон уверенности в себе после четвёртой победы в АПЛ подряд.
Я забил, потому что увидел свободное пространство, а Златан Ибрагимович отдал отличную передачу. Я обработал мяч и пробил вторым касанием», — сказал Блинд в интервью MUTV.