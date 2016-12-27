Ташуев: «Анжи» должен был объявить о моём назначении, но ничего не произошло

Российский тренер Сергей Ташуев сообщил, что на прошлой неделе должен был возглавить махачкалинский «Анжи», однако назначения так и не последовало.
Сегодня «Анжи» объявил о коррективах, внесённых в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера. Действующим главным тренером команды является Павел Врба.
«Встреча представителей „Анжи“ со мной была где-то три недели назад. Мы уже все тонкости обговорили, даже сборы обсудили, и должны были объявить о моём назначении главным тренером в субботу. Но, видимо, вмешались какие-то силы и ничего не произошло. Сейчас никаких разговоров нет», — цитирует Ташуева «Р-Спорт».