Лам: я точно не хочу быть тренером, хочется быть ближе к миру бизнеса

Капитан «Баварии» Филипп Лам ответил на вопрос о своём будущем и признался, что не хочет становиться тренером.
«Стараюсь максимально критично оценивать уровень своей игры. Мне 33, я капитан „Баварии“ — в такой ситуации надо спрашивать себя неделя за неделей. Я достаточно хорош для продолжения игры на высоком уровне? Я до сих пор в состоянии вести за собой команду и быть примером для партнёров? Я пытаюсь найти честный ответ, и когда я почувствую, что моё время вышло, то обсужу это с боссами клуба.
Я определённо не хочу быть тренером. Но наибольшим опытом я обладаю именно в сфере футбола, так что я думаю о том, как могу применить свои знания в будущем. У меня есть доли в нескольких компаниях, и это не просто инвестиции: мне хочется быть ближе к миру бизнеса. Я нахожу это очень интересным и захватывающим», — цитирует Лама GloboEsporte.