Стам может стать новым наставником «Суонси»

Бывший футболист сборной Нидерландов и «Манчестер Юнайтед», «Лацио», «Милана», а также ряда других европейских клубов Яп Стам, ныне возглавляющий «Рединг», может возглавить «Суонси Сити», сообщает De Telegraaf.
«Суонси» уволил с поста главного тренера Боба Брэдли, под руководством которого клуб провёл 11 игр, проиграв семь матчей, дважды сыграв вничью и дважды выиграв. В турнирной таблице АПЛ «Суонси» занимает 19-е место.
Стам с лета 2016 года работает в «Рединге», который идет на третьем месте в таблице Чемпионшипа.