Дибала из-за «Реала» приостановил переговоры о продлении контракта с «Ювентусом»

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала приостановил переговоры о продлении контракта со своим нынешним клубом, утверждает La Gazzetta dello Sport.
Согласно информации источника, одной из главных причин позиции футболиста сборной Аргентины является заинтересованность мадридского «Реала» в его услугах.
Ранее сообщалось, что испанский гранд намерен в летнее трансферное окно приобрести талантливого аргентинца, которого многие считают «будущим Месси». Между тем руководство и тренерский штаб «старой синьоры» ни в коем случае не хотят расставаться с игроком.
Действующий контракт Дибалы с «Ювентусом» в силе до лета 2020 года.