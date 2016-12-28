Шляхтин рассказал, сколько получают игроки и главный тренер «Крыльев Советов»

Министр спорта Самарской области и председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал, сколько получают игроки самарской команды и главный тренер Вадим Скрипченко.
«Максимальная зарплата игрока в «Крыльях Советов» – у нас один такой самый дорогой игрок, это Молло, у него зарплата € 65 тыс. в месяц. Самый низкооплачиваемый игрок – это 100 тыс. рублей. По специалистам. Тренер Скрипченко на сегодняшний день получает 1,8 млн рублей», — приводит слова Шляхтина ТРК «Терра».
После 17 туров «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке в таблице российской Премьер-Лиги, имея в активе 15 очков.