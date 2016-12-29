Хави: Луис Энрике? Нормально, что «Барселона» истощает тренера

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес выразил надежду на то, что главный тренер команды Луис Энрике продлит контракт с клубом. Соглашение наставника сине-гранатовых с каталонским клубом рассчитано до лета 2017 года.
«Луис Энрике? Нормально, что «Барселона» истощает тренера. Это самый значительный клуб в мире, где испытываешь давление и где необходимо выигрывать титулы. Осуществляется очень интенсивная работа, в результате чего наступает сильное истощение. Я вижу Луиса Энрике наслаждающимся своей работой и уставшим. Но всё это обусловлено профессией тренера», — цитирует Хави Cope.