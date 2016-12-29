Д. Реднапп: Алли обладает всем, чтобы стать одним из лучших хавбеков в мире

Бывший полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Джейми Реднапп считает, что «шпорам» несказанно повезло с Деле Алли, который обладает всеми качествами, чтобы стать одним из лучших игроков в мире на своей позиции.
«Он обладает всем, чтобы стать одним из лучших полузащитников в мире. «Тоттенхэм» заплатил за него £ 5 млн, а теперь он стоит £ 50 млн. Он забивает голы, создаёт моменты, у него есть та изюминка, которой обладают хорошие полузащитники. Это сенсационный футболист, и «Тоттенхэму» повезло, что у них есть Алли. Думаю, что нам ещё много чего предстоит увидеть в его исполнении», — цитирует Реднаппа Sky Sports.
В нынешнем сезоне Деле Алли принял участие в 17 матчах АПЛ, забил 6 голов и отдал 1 результативный пас.