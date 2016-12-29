На реконструкцию базы «Крыльев Советов» планируют потратить более 70 млн рублей

В Самаре ищут подрядчика для реконструкции тренировочной базы «Крыльев Советов». Как сообщает SamRu.ru, на проведение работ планируется потратить больше 70 млн рублей из областного бюджета. Реконструкция должна быть завершена до ноября 2017 года.
Это необходимо в связи с подготовкой Самары к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. База «Крыльев» станет одной из тренировочных площадок для участников турнира.
Необходимо реконструировать футбольное поле, обустроить трибуны на 500 зрительских мест, установить систему видеонаблюдения, благоустроить территорию, чтобы площадка отвечала всем требования ФИФА.