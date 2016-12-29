«Зенит» интересуется форвардом «Палмейраса» Гедесом

Нападающий «Палмейраса» Рожер Круг Гедес входит в сферу интересов питерского «Зенита», сообщает ESPN.com.br.
По информации источника, российский клуб может приобрести 20-летнего бразильского форварда за € 1,5 млн, так как именно такая сумма отступных прописана в контракте Гедеса. Также сообщается, что на игрока претендует клуб «Криусиума».
Гедес выступает за «Палмейрас» с 2014 года. В сезоне-2016 он провёл за команду 31 матч в чемпионате Бразилии, отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.