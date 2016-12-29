Полтавченко: строители «Крестовского» совершили трудовой подвиг

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко во время визита на стадион «Крестовский», которому сегодня было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию от Госстройнадзора, поблагодарил генподрядчика и строителей за работу.
«Стадион «Крестовский» — это уникальный объект. Вместе с ЗСД он формирует облик города XXI века. Это трудовой подвиг.
Что касается конечной стоимости строительства стадиона, мы придерживаемся сметы, которая была утверждена Госэкспертизой и корректировками, которые были утверждены в прошлом году. Основная сумма пошла и работает на экономику города», – цитирует Полтавченко «Фонтанка».
Губернатор также рассказал, что на стадионе может состояться мотошоу или хоккейный матч: «Нам поступили такие предложения. Ближе к марту мы примем решение и объявим».