Полузащитник «Генка» Ндиди близок к переходу в «Лестер»

Полузащитник бельгийского «Генка» Вильфред Ндиди, судя по всему, продолжит карьеру в «Лестер Сити». По данным Sky Sports, трансфер 20-летнего футболиста согласован, и переход должен быть оформлен в первые дни январского трансферного окна. Сообщается, что сумма трансфера может достигнуть £ 15 млн (€ 17,5 млн).
Нигерийскому хавбеку ещё предстоит получить разрешение на работу, но все остальные детали сделки уже согласованы.
В «Генк» Ндиди перебрался в январе 2015 года. В общей сложности за бельгийский клуб полузащитник провёл 83 матча.