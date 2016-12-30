«Бавария» нацелилась на защитника «Наполи» Гулама

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти заинтересован в услугах защитника «Наполи» Фаузи Гулама, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Согласно информации источника, немецкий гранд предлагает алжирскому футболисту четырёхлетний контракт и зарплату в размере € 3 млн в год. Действующий контракт игрока с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2018 года.
По итогам 18 туров чемпионата Италии Гулам принял участие в 15 матчах, отметившись 3 результативными передачами.
К Гуламу проявляют интерес и такие клубы, как мадридский «Реал» и «ПСЖ».