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«Бавария» нацелилась на защитника «Наполи» Гулама

30 декабря 2016, пятница. 06:38. Футбол
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти заинтересован в услугах защитника «Наполи» Фаузи Гулама, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Согласно информации источника, немецкий гранд предлагает алжирскому футболисту четырёхлетний контракт и зарплату в размере € 3 млн в год. Действующий контракт игрока с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2018 года.

По итогам 18 туров чемпионата Италии Гулам принял участие в 15 матчах, отметившись 3 результативными передачами.

К Гуламу проявляют интерес и такие клубы, как мадридский «Реал» и «ПСЖ».
Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Наполи Гулам Фаузи Возможные трансферы
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