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Дед Мороз подарил Акинфееву сухари
30 декабря 2016, пятница. 10:39.
Футбол
Новый год без подарков — как футбол без мяча. ЦСКА опубликовал шутливое видео, в котором Дед Мороз дарит «армейцам» подарки. Голкиперу ЦСКА
Игорю Акинфееву
достались сухари.
В нынешнем сезоне
Игорь Акинфеев
принял участие в 23 официальных матчах за ЦСКА и пропустил 23 гола.
Если у вас не отображается видео, его можно
посмотреть тут
.
Источник:
Официальная страница ПФК ЦСКА в "Твиттере"
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ПФК ЦСКА
Игорь Акинфеев
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