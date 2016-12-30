Тренер «Шахтёра»: в мире есть 4 лучших голкипера, все они играют в нашем клубе

Тренер вратарей «Шахтёра» Антониу Феррейра рассказал о работе с голкиперами донецкого клуба, выразив мнение, что все они входят в список лучших стражей ворот мира.
«По моему мнению, в мире есть четыре лучших вратаря. Все они играют в «Шахтёре». Сейчас Пятову 32 года, Антону Каниболоцкому – 28. Это опытные голкиперы. Никите Шевченко – 23. Он молодой, но у него достаточно опыта. Кудрику всего 20 лет. Он ещё очень молод. Могу сказать, что следующие 10 лет у «Шахтёра» не будет проблем с позицией вратаря.
Чем больше вратарь играет, тем увереннее себя чувствует, лучше понимает игру команды и своих партнёров. Игра Антона и Шевы имеет мелкие ошибки. Они возникают из-за того, что эти голкиперы мало выходят на поле. Конечно, для этих ребят лучше больше играть, но гораздо важнее, что лучше для команды.
Я работаю с четырьмя вратарями, но играет только один. Как правило, на этой позиции не делают замен во время матча. Клуб платит мне за то, что я озвучивал игрокам больше негативных решений, чем положительных. Перед матчем я лишь одному голкиперу говорю: «Ты будешь играть». А ещё трём мне нужно сказать: «Ты не играешь», – цитирует Феррейру Gazeta.ua.