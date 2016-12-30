«Уфа» объявила о назначении Семака на пост главного тренера

Сергей Семак назначен на пост главного тренера «Уфы». Трудовое соглашение с 40-летним специалистом рассчитано на полтора года, сообщает официальный сайт уфимского клуба.
В 2013 году Семак завершил карьеру профессионального игрока и вошёл в тренерский штаб «Зенита» в качестве помощника Лучано Спаллетти. Впоследствии Семак был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Зенита» после увольнения итальянского специалиста.
Затем уступил место Андре Виллаш-Боашу, оставшись в его штабе. В сентябре-октябре 2015 года руководил «Зенитом» в шести матчах РФПЛ в связи с дисквалификацией Виллаш-Боаша. После ухода португальского специалиста продолжил работу в тренерском штабе Мирчи Луческу.