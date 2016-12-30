«Ньюкасл» не собирается расставаться с Митровичем

Нападающий Александр Митрович не покинет «Ньюкасл», который ведёт борьбу за возвращение в Премьер-лигу. В услугах сербского футболиста заинтересован «Мидлсбро», но наставник «сорок» Рафаэль Бенитес игрока отпускать не намерен.
«У нас состоялся разговор. Митрович в порядке, он понимает ситуацию. Это как с вратарями. Когда один играет хорошо, второму приходится ждать. Гейл забивает в чемпионате, поэтому он играет. Но я уже говорил, что мы не думаем о продаже футболистов, даже если они не играют», — цитирует Бенитеса Goal.
В нынешнем сезоне Александр Митрович принял участие в 13 матчах Чемпионшипа, но лишь 4 раза появился на поле в стартовом составе и забил 3 гола.