Бартра: Тухель способен быть наставником «Барселоны»

Бывший защитник «Барселоны» Марк Бартра, защищающий ныне цвета дортмундской «Боруссии», адресовал слова похвалы главному тренеру немецкой команды Томасу Тухелю. Бартру попросили поделиться мнением, мог бы этот специалист работать у руля сине-гранатовых.
«Я не знаю, как будут развиваться события. Однако Тухель способен быть наставником «Барселоны». Методы и работа Тухеля напоминают тренировки «Барселоны». Это способствовало тому, чтобы я хорошо адаптировался к игре «Боруссии» и пользовался доверием. Каждый футболист хочет доверия, которого заслуживает. Ни больше, ни меньше», — цитирует Бартру Marca.
Наставник «Барселоны» Луис Энрике ещё не определился с вопросом о том, продлит ли контракт с клубом. Действующее соглашение тренера рассчитано до лета 2017 года.