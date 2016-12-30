Гендиректор «Томи» заявил, что у клуба уже нет задачи остаться в РФПЛ

«Томь», испытывающая финансовые проблемы, больше не имеет задачи остаться в российской Премьер-Лиге, заявил генеральный директор клуба Руслан Киселёв.
«Задачи нет такой теперь у нас – остаться в Премьер-Лиге, у нас задача сейчас поставлена руководством области — сохранить наш молодёжный костяк, наиграть их в Премьер-Лиге и уже с опытом, который они приобретут в Премьер-Лиге, выступать в первенстве ФНЛ», — приводит слова Киселёва Sibnovosti.ru со ссылкой на телеканал ГТРК «Томск».
После 17 туров „Томь“ располагается на последней строчке в таблице РФПЛ, имея в активе девять очков.