Только одному игроку «МЮ» на данный момент разрешено уйти в аренду в январе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что, за исключением третьего вратаря, клуб пока не собирается отдавать кого-то из своих игроков в аренду во время зимнего трансферного окна.
«На данный момент голкипер Сэм Джонстон является единственным игроком, которому я разрешаю уйти в аренду в январе. Он ещё не сыграл ни одной минуты, а игровая практика ему необходима», — приводит слова Моуринью AFP.
Таким образом, наставник ответил на слухи об уходе из команды зимой на правах аренды игроков, которые не получают достаточно игрового времени. В частности, ранее СМИ сообщали о возможных уходах в аренду нападающих Маркуса Рашфорда и Антони Марсьяля.