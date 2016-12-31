Шмельцер хочет завершить карьеру в «Боруссии» Д

Защитник дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер отметил, что смена клубной прописки не входит в его планы. Футболист хотел бы завершить карьеру в своём нынешнем клубе.
«Если всё получится так, как планирую, то я останусь в воспоминании людей как футболист, который всю свою карьеру провёл в «Боруссии». Такое удавалось не многим. В данный момент могу вспомнить лишь нескольких таких игроков. Если бы мне удалось повесить бутсы на гвоздь в «Боруссии», то я бы посчитал свою карьеру удавшейся», — приводит слова 28-летнего Шмельцера 11 Freunde.