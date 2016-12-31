«Милан» летом попытается приобрести у «ПСЖ» Орье

Защитник «ПСЖ» Серж Орье попал в сферу интересов «Милана». Летом 2017 года итальянский клуб попытается приобрести у парижан 24-летнего футболиста, информирует L'Equipe со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что после покупки контрольного пакета акций «Милана» китайскими инвесторами, которая должна быть завершена в марте следующего года, россонери планируют провести серьёзную трансферную компанию. Орье — одна из главных целей «Милана».
В текущем сезоне ивуарийский защитник провёл 11 матчей в чемпионате Франции и отдал три голевые передачи.