Гвардиола: «Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» в равной игре

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от гостевого матча с «Ливерпулем», состоявшегося 31 декабря в 19-м туре АПЛ и завершившегося поражением его подопечных со счётом 0:1.
«Мы потерпели поражение в равной игре. В первом тайме нам не удалось создать много моментов, но это же можно сказать и о „Ливерпуле“. Первые 10 минут второго тайма соперник был лучше, после чего игра несколько изменилась: контроль был за нами, мы были очень агрессивны и создали больше моментов, но это ни к чему не привело.
Атмосфера на „Энфилде“? Отличная!» — цитируют Гвардиолу британские СМИ.
Автором единственного гола в матче «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» стал Жоржиньо Вейналдум, отличившийся на 8-й минуте.