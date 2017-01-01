Клопп: представляете, как «Челси» раздражает 6-очковый отрыв от «Ливерпуля»?

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после домашней победы над «Манчестер Сити» (1:0) в 19-м туре АПЛ выразил мнение, что его команда является раздражителем для лидирующего в турнирной таблице «Челси».
«Челси» выиграл 13 матчей подряд. Неплохо. Их команда выиграла 13 матчей подряд и при этом опережает ближайшего преследователя («Ливерпуль». — Прим. «Чемпионата») лишь на шесть очков. Представляете, как это их раздражает?
Как бы то ни было, мы не можем смотреть в сторону «Челси». Они невероятно сильны и провели впечатляющую серию матчей. Нам нужно выигрывать свои матчи, а потом посмотрим, где мы окажемся. Сейчас я в первую очередь рад победе над «Манчестер Сити». Мы заслуженно набрали три очка», — цитируют Клоппа британские СМИ.