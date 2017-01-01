Бернат: если буду играть в «Баварии», то будет шанс вернуться в сборную Испании

Защитник мюнхенской «Баварии» Хуан Бернат выразил надежду на то, что удостоится приглашения от главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги. Футболист отметил, что для этого ему необходима игровая практика в немецком гранде.
«Каждый футболист хочет играть за национальную команду. Мой дебют за сборную получился удачным. Но потом я не принял участия в чемпионате Европы. Наш тренер поговорил со мной, но у меня была проблема с коленом, и на турнир поехал другой игрок. Знаю, что Лопетеги знает меня хорошо. Если буду играть в «Баварии», то будет шанс вернуться в сборную Испании», — цитирует Берната Marca.
По итогам 16 туров Бундеслиги Бернат принял участие в 6 матчах, выйдя на поле в основном составе в 4 из них. Стал автором одной голевой передачи.