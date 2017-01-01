Рочина: в Испании я сравнил бы «Рубин» с «Севильей»

Нападающий «Рубина» Рубен Рочина сравнил казанскую команду с испанской «Севильей», которая также имеет богатую историю, но тем не менее не считается грандом.
«В Испании я сравнил бы «Рубин» с «Севильей». «Севилья» — тоже команда с историей, которая много играла на европейской арене, в том числе и в Лиге чемпионов, и которая завоёвывала титулы. Это не топ-команда, но идёт сразу за грандами», — приводит слова Рочины Marca.
Рочина, ранее выступавший в составе «Гранады», перебрался в «Рубин» летом 2016 года.