Джамалутдинов принял решение покинуть «Анжи» и продолжить карьеру в другом клубе

Тамирлан Джамалутдинов покидает «Анжи». У 20-летнего полузащитника закончился контракт с клубом. Джамалутдинов был игроком «Анжи» с 2013 года. Провёл 68 матчей за резервную команду в молодёжном первенстве, 18 – за «Анжи-2» во втором дивизионе. За основу Тамирлан дебютировал в минувшем году, когда вышел на замену во втором стыковом матче «Анжи» с астраханским «Волгарем». Полузащитник на постоянной основе тренировался с главной командой, однако нынешний сезон начал в молодёжном составе, перенеся летом операцию на колене. «Анжи» ранее предложил Джамалутдинову продлить контракт, но футболист принял решение продолжить карьеру в другом клубе.
– Хочу выразить слова благодарности все тем, с кем мне довелось поработать за эти четыре года в «Анжи», – сказал Джамалутдинов, прощаясь с клубом. – Здесь я приобрёл много хороших друзей. Для меня «Анжи» всегда будет родной командой. Хочу поблагодарить болельщиков за слова поддержки и пожелать им терпения. Желаю «Анжи» процветания и успехов!