Эллардайс: в этом сезоне клубы из топ-6 АПЛ гораздо сильнее, чем в прошлом

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс выделил значимость предстоящего домашнего матча 20-го тура АПЛ с «Суонси Сити» (3 января) и отметил прогресс топ-клубов лиги.
«Надо готовиться к матчу с „Суонси“ и не отвлекаться, потому что это ключевая игра для нас. В этом сезоне клубы из топ-6 АПЛ гораздо сильнее, чем в прошлом, так что отнимать очки у грандов будет крайне трудно. Раз так, нужно исправно набирать очки в остальных матчах и побеждать прямых конкурентов. Мы хотим сохранить место в АПЛ за счёт побед над клубами из нижней части таблицы, а очки в матчах с лидерами будут приятным бонусом», — цитирует Эллардайса Sky Sports.