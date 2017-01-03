Гвардиола: я приближаюсь к концу тренерской карьеры

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола до матча 20-го тура АПЛ с «Бернли» (2:1) дал понять, что не намерен продолжать тренерскую карьеру до 60 лет. Контракт 45-летнего специалиста с «горожанами» рассчитан на 3 года.
«Я буду работать в Манчестере в течение следующих трех сезонов, может быть, контракт будет продлен, но я приближаюсь к концу тренерской карьеры, в этом я уверен. Я не буду сидеть на скамейке до 60 или 65 лет. Я чувствую, что процесс завершения моей тренерской карьеры уже стартовал», — сказал Гвардиола в интервью NBC Sports.